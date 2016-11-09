 Kaf Kaf son nefeste – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kaf Kaf son nefeste

    Kaf Kaf son nefeste

    Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden , A Spor’dan naklen yayınlanan maçta Rus ekibi Saratov’u deplasmanda yendi, dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

    B Grubu'ndaki dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Rus ekibi Avtodor Saratov'u 76-74 yendi. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta , dördüncü sınavında üçüncü galibiyetini aldı. ise ikinci yenilgisini yaşadı. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Saratov'dan Nick Minnerath olurken, Pınar Karşıyaka adına J'Covan Brown 22 sayı üretti.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Muratbey Uşak ise Polonya temsilcisi Rosa Rkadom'a uzatmada 83-77 mağlup oldu. Normal süresi 72-72 berabere biten maçın uzatma bölümünde ekibimiz salondan yenik ayrıldı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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