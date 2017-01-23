Barcelona'da MSN iş başında
La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Eibar'ın konuğu oldu.
32'de oyuna Busquets'in yerine dahil olan Denis Suarez'in şık plase golüyle öne geçen Barcelona 50'de bu sefer Luis Suarez'in asistinde Messi ile golü buldu.
68'de orta sahada kaptığı topla rakip kaleye ilerleyen Suarez, kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu ise Neymar belirledi, 4-0.
Barcelona aldığı bu galibiyetle puanını 41 yaparken üçüncü sıradaki yerini korudu.
Arda Turan 90 dakika sahada kaldı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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