 Çalımbay'dan transfer müjdesi – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Çalımbay'dan transfer müjdesi

    Çalımbay'dan transfer müjdesi

    Güney ekibinin teknik patronu , “Takımda kadro dışı olanlar gidecek. Doğru yerlere doğru isimler alacağız. 2. yarıda güçleneceğiz” dedi.

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, devre arasında kadro dışı oyuncularla yollarını ayıracaklarını ayrıca takıma 5 yeni transfer yapacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Eksik yerlerimizi belirledik. İyi ve istikrarlı bir takım olmak istiyoruz. Transfer yapacağız fakat kesinlikle kadroda şişme olmayacak. Doğru bölgelere doğru isimler gelecek" şeklinde konuştu.

    ETO'O OYNAMIYOR
    Kırmızı-beyazlı takımda, Trabzonspor maçının hazırlıkları da sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'nun iki bacağındaki yırtık nedeniyle Trabzonspor kadrosunda olmayacağını, Fornezzi'nin de sakat olduğunu ifade etti. Çalımbay, ligde ilk devre öncesi 6 maçın çok önemli olduğunu belirterek, "Eksikleri devre arası giderip işimize bakacağız. Kalan 6 maçı iyi bitirmemiz lazım ki devre arası yapacaklarımızın bir faydası olsun" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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