Suat Serdar, 2021 yılına kadar Mainz'te
Alman kulübü Mainz 05 resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında, Suat Serdar'ın mukavelesinin bitimine iki yıl kala 2021 yılına kadar uzatıldığı yer aldı. İki yıl önce Mainz 05'te profesyonel mukavele imzalayan Suat Serdar, bu sezon Bundesliga, Avrupa Ligi ve Almanya Kupası olmak üzere toplam 13 resmi maçta forma giydi.
19 yaşında ki orta saha oyuncusu Suat Serdar'ın mukavelesinin uzatılmasıyla ilgili olarak Mainz 05 Spor Direktörü Rouven Schröder'in, "Suat Serdar'ın bu gelişimi, gençlere yaptığımız yatırımın iyi bir örneği olduğunu gösteriyor. Suat Serdar, gelecekte daha iyi olacak ve uzun süre birlikte çalışacağız" dedi.
İki yıl önce Suat Serdar'ı profesyonel takıma alan Mainz 05 Teknik Direktörü Martin Schmidt ise, "Suat Serdar atletik ve çok yetenekli bir oyuncu. Oyun anlayışı ve ikili mücadelelerde çok başarılı bir oyuncu. Gelecek için hep ümit veren bir oyuncu" diye konuştu.
Mainz 05 Kulübü'nün kendisine olan güveni ve yenilenen mukavelesiyle ilgili olarakda Suat Serdar, "Kulübümün bana olan güvenine layık olabilmek için, daha çok çalışacağım. Mainz 05'te olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
Almanya Bingen şehrinde doğan Suat Serdar, 2008 yilinda U12 genç oyuncu olarak Mainz 05'te futbol oynamaya başladı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:02
- Burak Yılmaz'dan olay paylaşım!
Toplam 14
Yorum
BJK1903 En az 20 gol Atar.Gelirse Süper Olur.Kaliteli Forvet Aboubakardan Iyidir
- Tahkim Kurulu cezaları onadı!
Toplam 4
Yorum
2016KASIM DENİZ ATEŞ BİTNEL'inde başını yaktılar! Yazık günah bu hakemlere
- Taraftardan özel koreografi
Toplam 2
Yorum
GFB HAYDİ FENERBAHÇELİ BU MAÇDA TRİBÜNLERİ TIKLIM TIKLIM DOLDURUP 1 DK BİLE SUSMADAN TAKIMA DESTEK VERECEGİZ İMKANI OLAN MAÇA GİTSİN. FENERBAHÇE
Suat Serdar, 2021 yılına kadar Mainz'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.