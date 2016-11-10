 Suat Serdar, 2021 yılına kadar Mainz'te – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    , 2021 yılına kadar Mainz'te

    Suat Serdar, 2021 yılına kadar Mainz'te

    Alman kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında, 'ın mukavelesinin bitimine iki yıl kala 2021 yılına kadar uzatıldığı yer aldı. İki yıl önce Mainz 05'te profesyonel mukavele imzalayan Suat Serdar, bu sezon , Avrupa Ligi ve Almanya Kupası olmak üzere toplam 13 resmi maçta forma giydi.

    19 yaşında ki orta saha oyuncusu 'ın mukavelesinin uzatılmasıyla ilgili olarak Spor Direktörü Rouven Schröder'in, "Suat Serdar'ın bu gelişimi, gençlere yaptığımız yatırımın iyi bir örneği olduğunu gösteriyor. Suat Serdar, gelecekte daha iyi olacak ve uzun süre birlikte çalışacağız" dedi.

    İki yıl önce Suat Serdar'ı profesyonel takıma alan Mainz 05 Teknik Direktörü Martin Schmidt ise, "Suat Serdar atletik ve çok yetenekli bir oyuncu. Oyun anlayışı ve ikili mücadelelerde çok başarılı bir oyuncu. Gelecek için hep ümit veren bir oyuncu" diye konuştu.

    Mainz 05 Kulübü'nün kendisine olan güveni ve yenilenen mukavelesiyle ilgili olarakda Suat Serdar, "Kulübümün bana olan güvenine layık olabilmek için, daha çok çalışacağım. Mainz 05'te olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    Almanya Bingen şehrinde doğan Suat Serdar, 2008 yilinda U12 genç oyuncu olarak Mainz 05'te futbol oynamaya başladı.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
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