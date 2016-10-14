Adanaspor, Karabükspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, ligin 7. haftasında sahasında yarın oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
Tesislere gelen yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, teknik direktör Jurcic ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bülent Uzel'e çiçek verip başarı diledi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:49
- Helal sana Daçka
Toplam 2
Yorum
M. basarilarin devamiyla ins.
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 4
Yorum
gomez varken tiki tika tutmaya bilirdi şuanki kadro bence tamda ona yönelik ama oyuncuların durmadan seri birlikte 15 maç oynaması gerek
- Hakkını vermeli
Toplam 4
Yorum
bu sezon oynasın seneye yerine şimdiden çok profosyonel ne yaptığını bilen forvet araştırılmalı forvet çok koşmasada olur Jardel veya gomez gibi geleni gideni atsın yeter
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