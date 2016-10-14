 Adanaspor, Karabükspor maçına hazır – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    , maçına hazır

    Adanaspor, Karabükspor maçına hazır

    Toto Süper Lig ekibi , ligin 7. haftasında sahasında yarın oynayacağı Kardemir maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Osman Yereşen Tesisleri'nda teknik direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde durdu. Jurcic, taktik antrenmanında hata yapan futbolcuları sık sık uyardı.

    Yaklaşık 1 saat süren antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Kardemir maçının hazırlıklarını tamamlayan , Osman Yereşen Tesisleri'nde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

    Tesislere gelen yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, teknik direktör Jurcic ve idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bülent Uzel'e çiçek verip başarı diledi.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 14:49
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