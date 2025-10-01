CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dünya şampiyonu yüzücü Defne Kurt'tan Ülkemi gururla temsil ediyorum sözleri!

Dünya şampiyonu yüzücü Defne Kurt'tan Ülkemi gururla temsil ediyorum sözleri!

Milli Sporcu Defne Kurt, yüzme şampiyonası başarısından sonra açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 15:03
Dünya şampiyonu yüzücü Defne Kurt'tan Ülkemi gururla temsil ediyorum sözleri!

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme şampiyonasında kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'daki Dünya Para Yüzme şampiyonasının son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalini 1.06.95'lik derecesiyle tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta da dünya şampiyonu olan Kurt, böylece beşinci altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde tarihe geçti.

Defne Kurt, ülkesi için kazandığı zaferi anlatırken, yarışa zihinsel olarak hazırlandığını ve hayallerine sıkı sıkı tutunduğunu belirtti. Önümüzdeki hedefinin ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyleyen Kurt, genç sporculara "Kendinize inandığınız sürece başarabilirsiniz" dedi.

''ÇOK MUTLUYUM, İNANILMAZ GURURLUYUM''

Milli Sporcu Defne Kurt, yüzme şampiyonasında elde ettiği başarı sonrası duygularını şöyle anlattı:

"Çok mutluyum. İnanılmaz gururluyum. Ülkemi bu şekilde temsil ettiğim için kelimelerle anlatılamayacak bir gurur yaşıyorum. Zihinsel olarak da oldukça zor bir süreçti. Fiziksel hazırlıktan daha çok, yarışa zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Nasıl hazırlandığımı sorarsanız, yatıp kalkıp bunu düşündüm. Kendi gözlerimi kapatıp bu anı görselleştirdim; depara çıkışımdan suya girişime, bitirişime kadar her şeyi kafamda canlandırdım. Sürekli olumlu kelimeler söylüyordum, sanki başarmışım gibi konuşuyordum. Kendimle içsel bir motivasyonum vardı. Düşündüğüm her şey teker teker gerçekleşti" dedi

''SUYLA BİR BÜTÜNMÜŞÜM GİBİ HİSSEDİYORUM''

Kurt, yüzmeye olan bağını ise şu sözlerle ifade etti: "Babam beni bir yaşındayken suya atmış; sanırım o zaman suyla bağım başladı. Su ile farklı bir bağım var. Su beni seviyor gibi hissediyorum; suda akıp gidiyorum. İnsanlar bazen yüzmenin zor olduğunu soruyor, ama benim için karada olmaktan daha kolay geliyor. Suda, suyla bir bütünmüşüm gibi hissediyorum."

''HAYALLERİNİZE SIKI SIKI SARILIN VE BIRAKMAYIN''

Genç sporculara tavsiyelerde de bulunan Kurt, "İnanmayan çok insan olacak ve yalnız kalacağınız zamanlar olacak. Kendinize inandığınız sürece başarabilirsiniz. Benim de kimsem olmadığı zamanlar oldu ama hayallerime tutundum ve kendime inanmaktan vazgeçmedim. Hayallerinize sıkı sıkı sarılın ve bırakmayın" ifadelerini kullandı.

''BİR SONRAKİ HEDEFİM OLİMPİYATLAR''

Geleceğe yönelik hedeflerini de paylaşan Kurt şunları söyledi: "Şu an Avrupa şampiyonası var; seneye Haziran ayında. Ama uzun vadeli hedefim olimpiyatlar. Avrupa şampiyonasında da gururla ve altın madalyalarla ülkemi temsil etmek istiyorum. Bir sonraki hedefim olimpiyatlar."

