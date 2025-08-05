Bengisu Avcı tarihe geçti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean's 7 parkurunu tamamlayan ilk Türk oldu. Japonya'nın Tsugaru Boğazı'nı yüzerek geçen Avcı, bunu başaran dünyadaki 38'inci sporcu oldu. Yaklaşık 14 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından Hokkaido adası kıyılarına varan Avcı, adını tarihin sayfalarına yazdırmayı başardı.
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Ocean's 7 parkurunu tamamlayan ilk Türk oldu. Japonya'nın Tsugaru Boğazı'nı yüzerek geçen Avcı, bunu başaran dünyadaki 38'inci sporcu oldu. Yaklaşık 14 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından Hokkaido adası kıyılarına varan Avcı, adını tarihin sayfalarına yazdırmayı başardı.