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Haberler Yüzme Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru!

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru!

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 1500 metre serbestte 14:20.64'lük derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 21:35 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 21:40
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Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru!

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. 1500 metre serbest kategorisinde yarışan 17 yaşındaki yüzücümüz Tunçelli 14:20.64'lük derecesiyle bronz madalyaya ulaşırken aynı zamanda dünya gençler rekorunu da kırmayı başardı. Kuzey Tunçelli, büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk sporcumuz oldu.

İşte Kuzey Tunçelli'nin dünya gençler rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştığı o anlar:

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