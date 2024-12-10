Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru!

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı. 1500 metre serbest kategorisinde yarışan 17 yaşındaki yüzücümüz Tunçelli 14:20.64'lük derecesiyle bronz madalyaya ulaşırken aynı zamanda dünya gençler rekorunu da kırmayı başardı. Kuzey Tunçelli, büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk sporcumuz oldu.

İşte Kuzey Tunçelli'nin dünya gençler rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştığı o anlar: