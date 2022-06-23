Haberler Yüzme Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de korku dolu anlar yaşandı. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda, artistik serbest solo yüzme karşılaşması öncesi egzersiz yapan ABD'li sporcu Anita Alvarez izleyicileri korkuttu. Sporcu müsabaka öncesi havuzda egzersiz yaparken bayılarak suyun dibine indi. İşte o anlar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:21 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:34
Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Macaristan'da 17 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşandı.

Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

İspanyol Andrea Fuentes antrenörlüğünü yaptığı Amerikalı yüzücü Anita Alvarez, havuzda egzersiz yaptığı sırada bir anda bayıldı.
Alvarez, bayıldıktan sonra hareketsiz kalırken, bilinçsiz bir şekilde havuzun dibine doğru battı. ABD'li milli yüzücüyü kurtarmak için havuz kenarındakiler ise hemen harekete geçti.

Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Anita Alvarez'i kurtarmak için suya atlayan antrenörü ve bir yarışma asistanı bayılan yüzücüyü tutarak hızla suyun yüzeyine doğru çıkardı. Hemen kenara alınana talihsiz yüzücü ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak hastaneye götürülmez üzere ambulansa bindirildi.

Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Bu sırada Alvarez'in takım arkadaşları ve izleyenler korkudan gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra takımından yapılan açıklamada Amerikalı yüzücü Anita Alvarez'in durumunun son derece iyi olduğu ve hemen ertesi gün tekrar yarışabilecek durumda olduğu duyurdu.

Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Amerika Milli Yüzme Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre Alvarez bu durumu ilk kez yaşamadı. Geçen yıl eleme testlerinde yine Alvarez'in başına aynı durum geldi. Milli yüzücünün herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı fakat bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez bayılmasının nedenlerini belirlemek için önümüzdeki günlerde Alvarez'e bir sıra tetkik yapılacağı açıkladı.

Milli sporcu havuzda bayıldı! Havuzda korku dolu anlar...

Alvarez'i kurtaran ABD Artistik Yüzme Takımı Antrenörü Andrea Fuentes açıklamasında, 'Suya atlamak zorunda kaldım çünkü hiçbir cankurtaran atlamadı. Çok korktum çünkü Anita'nın nefes almadığını gördüm. Ama neyse ki şimdiden durumu çok iyi. Biraz dinlenmesi lazım. Yarın tüm gün dinlenecek ve takım finalindeki yarışta çok daha iyi olacak.' İfadelerini kullandı.

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