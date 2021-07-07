Yüzmede tarihi başarı

Rusya'nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdık... 29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu olan milli yüzücü Derin Toparlak şampiyonluğa ulaştı. Paletli yüzme bin 500 metrede yarışan Toparlak, 12:38:27'lik derecesiyle şampiyon olarak Türkiye'nin yüzme ve paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti. Su sporlarında adını tarihe yazdıran Toparlak, "Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi. Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül yaptığı açıklamada, sporcularından 800 metre dünya şampiyonluğunu beklediklerini söyledi.