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Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Derin Toparlak dünya şampiyonu

Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Derin Toparlak büyük başarı elde etti. Toparlak, Rusya’nın Tomsk şehrinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 1500 metrede 12:38:27’lik derecesiyle şampiyon oldu.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 16:39
Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Derin Toparlak dünya şampiyonu

29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu olan milli yüzücü Derin Toparlak, paletli yüzme 1500 metrede 12:38:27'lik derecesiyle şampiyon olarak Türkiye'nin yüzme ve paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti ve su sporlarında adını tarihe yazdırdı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül yaptığı açıklamada, sporcularından 800 metre dünya şampiyonluğunu beklediklerini söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da milli yüzücüyü kutlayarak, "Derin bizim her zaman gururumuz olmuştur. Ondan 800 metrede de dünya şampiyonluğu bekliyoruz" dedi.

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