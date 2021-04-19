İtalya’da Türk günü

İtalya'daki Paralimpik Dünya Yüzme Serileri'ne milliler damga vurdu. 50 metre sırtüstü kadınlarda Sümeyye Boyacı, 43.83'lük derecesiyle altın kazanırken, Sevilay Öztürk 45.97 ile ikinci oldu. Koran Berkin Kutlu da 200 metre serbestte 2.58.42 ile ikinci oldu.

OKTAY'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altın madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti. Oktay, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırtüstü stilde altın madalyaya layık görülen Sümeyye Boyacı'yı yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun" dedi.