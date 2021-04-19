Haberler Yüzme İtalya’da Türk günü

’da Türk günü

'daki 'ne milliler damga vurdu. 50 metre sırtüstü kadınlarda , 43.83'lük derecesiyle altın kazanırken, 45.97 ile ikinci oldu. da 200 metre serbestte 2.58.42 ile ikinci oldu.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
İtalya’da Türk günü

'daki 'ne milliler damga vurdu. 50 metre sırtüstü kadınlarda , 43.83'lük derecesiyle altın kazanırken, 45.97 ile ikinci oldu. da 200 metre serbestte 2.58.42 ile ikinci oldu.

OKTAY'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altın madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti. Oktay, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak ile Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde 50 metre sırtüstü stilde altın madalyaya layık görülen Sümeyye Boyacı'yı yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun" dedi.

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