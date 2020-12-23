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Dünya rekortmeni milli yüzücü : Hedefim olimpiyat kotası

rekortmeni 15 yaşındaki , “Bir olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum” dedi. Tuncel ayrıca, " serbestte olimpiyat kotası aldım. Şu an için hedeflerim 800 serbest ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak” diyerek sözlerini tamamladı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:14
Dünya rekortmeni milli yüzücü Merve Tuncel: Hedefim olimpiyat kotası

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Şampiyonası'nda serbest gençler kategorisinde dün gerçekleştirdiği 15.45:29'luk derecesiyle dünya rekoru kıran 2005 doğumlu , açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin olimpiyat kotası alan en geç sporcusu olan Tuncel, "Bir olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Bana destek veren aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

Corona virüsü döneminin kendilerini çok etkilediğine değinen başarılı sporcu, "Yaklaşık 2 aylık süreci evimizde geçirdik. Diğer spor dallarında olduğu gibi bu durum bizi de etkiledi. Bu müsabakalar için havuzlar açıldığından bu yana mayıs ayından beri çok yoğun şekilde antrenmanlar yapıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz, yaklaşık 2 saatlik antrenmanlar bunlar. Çok yoğun çalışıyoruz, yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Bu süreç ne kadar zorlu olsa da sonuçları bizi çok mutlu ediyor. Böyle şampiyonalar olması da bizleri çok sevindirdi. 8 aydır çalışıyoruz, neye çalıştığımızı bilmeden, ucu gözükmeden... Bu bizim için çok yorucu oluyordu. En azından şimdi yaptığımız antrenmanların etkilerini görmek için çok iyi bir yarışma oldu" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM 800 VE 400 SERBESTTE OLİMPİYAT KOTASI"

Olimpiyat kotası alan genç sporcu ayrıca, "1500 metre serbestte olimpiyat kotası aldım. Şu an için hedeflerim 800 serbest ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak" diyerek sözlerini tamamladı.

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