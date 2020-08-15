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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ercümen’den anlamlı dalış

Ercümen’den anlamlı dalış

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 'Sudaki Yaşam Savunucusu' milli sporcu , Dilara Koçak ile 'nda bir dalış gerçekleştirdi.

Hayat Su'nun sürdürülebilir bir dünya için 2025 taahhütlerini açıkladığı lansmanda konuşan Ercümen, "Atıkları, Dilara'ya da göstermek istedim. Tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorum" dedi.

  1. 15.8.2020
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