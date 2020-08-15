Ercümen’den anlamlı dalış
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 'Sudaki Yaşam Savunucusu' milli sporcu Şahika Ercümen, Dilara Koçak ile İstanbul Boğazı'nda bir dalış gerçekleştirdi.
Hayat Su'nun sürdürülebilir bir dünya için 2025 taahhütlerini açıkladığı lansmanda konuşan Ercümen, "Atıkları, Dilara'ya da göstermek istedim. Tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorum" dedi.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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