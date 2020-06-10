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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Ercümen’e büyük onur

Ercümen’e büyük onur

'nın () , dalış rekortmeni 'i '' ilan etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın () , dalış rekortmeni 'i '' ilan etti. Yeni görevinin kendisini gururlandırdığını belirten Ercümen, " savunma görevinin bana verilmesi benim için büyük bir onur" sözlerini sarfetti.

  1. 10.6.2020
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