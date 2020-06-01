İki İtalyan sporcu uçak kazasında öldü
İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi. İki sporcunun içinde bulunduğu tek motorlu küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü ifade edildi.
İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.
İtalya Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, iki genç yüzücünün bulunduğu tek motorlu küçük uçağın Avezzano kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.
Pilot lisanslarına sahip olduğu kaydedilen 22 yaşındaki Lombini ve 23 yaşındaki Rossetti'nin kazadan sağ kurtulamadığı ifade edildi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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