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01 Haziran 2020, Pazartesi
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İki İtalyan sporcu uçak kazasında öldü

İki İtalyan sporcu uçak kazasında öldü

İtalyan yüzücüler ve , ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi. İki sporcunun içinde bulunduğu tek motorlu küçük uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü ifade edildi.

İtalyan yüzücüler ve , ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

İtalya Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, iki genç yüzücünün bulunduğu tek motorlu küçük uçağın Avezzano kasabasında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Pilot lisanslarına sahip olduğu kaydedilen 22 yaşındaki Lombini ve 23 yaşındaki Rossetti'nin kazadan sağ kurtulamadığı ifade edildi.

  1. 01.06.2020
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