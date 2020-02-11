Milli yüzücü Beril Böcekler Fransa'da şampiyon oldu - Son dakika Yüzme haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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'da şampiyon oldu

Milli yüzücü Beril Böcekler Fransa'da şampiyon oldu

Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 'daki yarışlar, 8-10 Şubat tarihlerinde düzenlendi. , Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı.

, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni bir rekoruyla birinciliği elde etti.

Milli sporcu Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada 27.98'lik derecesiyle ikinci oldu.

Turnuvada, Ekaterina Avromova da 100 metre sırtüstünde 1.02.12'lik derecesiyle üçüncülüğün, 2.13.23'lük derecesiyle de 200 metre sırtüstünde ikinciliğin sahibi oldu.

Turnuvada 8 Şubat'ta milli yüzücü 1500 metre serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Olimpiyatları biletinin sahibi olmuştu.

  1. 11.02.2020
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