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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Turkcell sporun yanında

Turkcell sporun yanında

Turkcell ve iş birliğinde önemli bir gelişim sağlayan Türk yüzmesinin yıldızları, 'nda yarışacak. 'nın Glasgow kentinde düzenlenecek organizasyonda, 23 sporcumuz mücadele edecek.

Turkcell ve iş birliğinde önemli bir gelişim sağlayan Türk yüzmesinin yıldızları, 'nda yarışacak. 'nın Glasgow kentinde düzenlenecek organizasyonda, 23 sporcumuz mücadele edecek.

  1. 4.12.2019
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