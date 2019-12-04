Biletler satışta
Türkiye'nin İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağı EURO 2020 maçlarının biletleri bugün 16.00'da çıkıyor. 18 Aralık'a kadar sürecek satışlar, UEFA'nın sitesinden yapılacak.
- 4.12.2019
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Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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