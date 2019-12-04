Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başladı

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün başladı. Şampiyonada Türkiye’yi 12’si kadın, 23 sporcu temsil edecek.
Türker Oktay, Eray Açıkgöz, Corrado Rosso ve Gjon Shyti'nin antrenörlüğünü üstleneceği milli takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle:
ERKEK SPORCULAR
Yalım Acımış, Demir Atasoy, Kaan Türker Ayar, Metin Aydın, Kerim Jerome Basıkoğlu, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Gürel, İskender Baslakov, Berkay Öğretir, Berk Özkul, Hüseyin Emre Sakçı
KADIN SPORCULAR
Ekaterina Avranova, Duru Bilgin, Beril Böcekler, Nihan Çakıcı, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş, Gizem Güvenç, Aleyna Özkan, Selen Özbilen, Beste Samacı, Merve Tuncel, Eliz Üstündağ
- 04.12.2019
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Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
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Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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