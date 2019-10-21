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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Tepebaşı’nın yüzücüleri finale gidiyor

Tepebaşı’nın yüzücüleri finale gidiyor

ve yüzücüleri, katıldıkları müsabakalarında elde ettikleri başarı ile final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

ve , farklı spor branşlarında elde ettiği başarılar ile 'i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Son olarak 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde, - Eryaman Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen müsabakalarına katılan kulüp yüzücüleri Zeynep Melda Kaçmaz, Şenel Ege Atay ve Ege Berke Arslanoğlu gerekli barajları geçerek aralık ayında yapılacak olan Final müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Müsabakalara katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken desteklerinden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. 'a da teşekkürlerini iletti.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 12:27
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