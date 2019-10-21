Tepebaşı’nın yüzücüleri finale gidiyor
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, katıldıkları 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge müsabakalarında elde ettikleri başarı ile final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, farklı spor branşlarında elde ettiği başarılar ile Eskişehir'i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Son olarak 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara - Eryaman Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge müsabakalarına katılan kulüp yüzücüleri Zeynep Melda Kaçmaz, Şenel Ege Atay ve Ege Berke Arslanoğlu gerekli barajları geçerek aralık ayında yapılacak olan Final müsabakalarına gitmeye hak kazandı.
Müsabakalara katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken desteklerinden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da teşekkürlerini iletti.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 12:27
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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