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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Tokyo biletini aldı

Viktoria Zeynep Tokyo biletini aldı
DÜNYA Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde etti. 'nin Gwangju kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş, 2.12.42 derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.
  1. 22.7.2019
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