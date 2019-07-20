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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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dev organizasyona hazır

İstanbul Boğazı dev organizasyona hazır

Asya ve Avrupa kıtasını kulaçlarla birleştiren 31. yarın yapılacak. Büyük yarışın bir gün öncesinde gerçekleştirilen etkinliği ile yarış heyecanı başladı.

59 ülkeden 2 bin 400 kişinin yarışacağı 31. öncesi düzenlenen etkinliği Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe Uluslararası (IOC) Asbaşkanı ve Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. ve Türkiye Başkanı DaeHyun Kim başta olmak üzere pek çok isim katıldı.

5 KITAYI YÜZEREK GEÇEN ATLET BOĞAZ'DA KULAÇ ATTI
2009 yılında 5 kıtayı yüzerek geçen atlet Marcos Diaz ve WOWSA tarafından 2018 yılının açık su yüzücüsü seçilen Ion Lazarenco Tiron etkinliğin onur konuğuydu. Yarış için Dominik Cumhuriyeti'nden gelen Diaz ve geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilen yüzücü Lazarenco, Show Swim etkinliği için Boğaz'da yüzdü. Geçen senenin birincileri Hilal Zeyneb Saraç ve Doğukan Ulaç da etkinlikte yer aldı.
Her yıl geleneksel olarak yarıştan bir gün önce düzenlenen Show Swim kapsamında yarışa katılacak yüzücülere 6.5 kilometrelik parkur da tanıtıldı. Vapurlarla güzergahı gezen katılımcılar yarış kuralları ve Boğaz'daki akıntı rotaları hakkında bilgilendirildi.

  1. 21.07.2019
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