Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları tamamlandı
17 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yüzme Haberleri Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları tamamlandı

Yarışları tamamlandı

Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları tamamlandı

'te, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen grup müsabakaları sona erdi.

Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara, 10 ilden 175 sporcu katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu yarışmalar için her türlü hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Çetin, "Müsabakalara 10 ilden takım geldi. Dün açılış seansımız oldu. Sabah, öğlen seansları yapıldı. Başarılı olan sporculara başarı belgeleri ve madalyaları verildi. Yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Kendilerine imkan veren Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür eden Çetin, ekipleriyle tüm gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Yarışmalarda, erkekler 14 yaş gurubunda Samsun karması birinci, karması ikinci, karması üçüncü oldu. Erkekler 13 yaş gurubunda Samsun karması birincilik, karması ikincilik ve karması üçüncülük elde etti.

Kızlar 14 yaş gurubunda Samsun karması birinci, Bartın karması ikinci ve Karabük karması üçüncü sıraya yerleşti. Kızlar 13 yaş gurubunda ise Samsun karması birinci, Bartın karması ikinci ve karması üçüncü oldu.

  1. 17.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Yıldızları Analig Yüzme Yarışları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN