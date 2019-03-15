‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Avrupa’ya örnek oldu
15 Mart 2019, Cuma
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’ projesi Avrupa’ya örnek oldu

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Avrupa’ya örnek oldu

Avrupa Yüzme Birliği () Başkanı , '' projesine gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzeri projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çalışmaları ve destekleri neticesinde hayata geçirilen '' projesinin Avrupa'daki çeşitli projelere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Projenin şubat ayında Avrupa Yüzme Birliği'nin () yapılan sunum aracılığıyla birliğe üye olan bütün ülkelere tanıtıldığını kaydeden Yalçın, "Avrupa Yüzme Birliği Başkanı projeye gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzeri projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu" ifadelerine yer verdi.
'de binlerce gence ulaşan Yüzme Bilmeyen Projesi'nin LEN tarafından takdirler karşılandığını vurgulayan Başkan Yalçın, "Sayın Bakanımızın büyük destekleri neticesinde hayata geçirilen projemizin uluslararası anlamda böylesine büyük bir destek görmesi, bizleri fazlasıyla gururlandırdı" dedi.
Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, LEN'in en önemli projelerinden olan 'Yüzmeyi Öğren, Boğulmayı Önle' programının, 20 Mart Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Başkanı 'nin katılımı ile Avrupa Birliği'nin 'deki merkezinde özel bir sunum ile duyurulacağını söyledi.
Toplantıya Avrupa Kültür, Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının da katılacağını kaydeden Yalçın, LEN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'da her sene 27 bin boğulma vakasının yaşandığını ve bu vakaların çoğunun 3-12 yaş arası çocuklar olduğunu belirtti.

  1. 15.03.2019
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