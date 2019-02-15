Aleyna Nur Sungur Katar'a gidiyor
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yüzme Haberleri 'a gidiyor

'a gidiyor

Aleyna Nur Sungur Katar'a gidiyor

Yüzme Milli Takım ve Kayseri TOHM sporcusu ve antrenörü ’ın Doha şehrinde yapılacak olan Fina Marathon Swim World Series için yola çıktı.

Ocak ayında Kocaeli'nde yapılan Açık Su Yüzme Şampiyonasında 10 bin metrede 2:04:51.98'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi olan milli mayoyla yarışmaya hak kazanmıştı.
Başarısıyla göz dolduran milli sporcu Aleyna Nur Sungur ve antrenörü yüzme milli takımıyla 'a gitti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli takım sporcularına ve antrenörlerine katılacakları Dünya Açık Su Şampiyonasında başarılar diledi.

  1. 15.2.2019 18:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aleyna Nur Sungur Katar'a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN