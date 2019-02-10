Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan 308 sporcu katıldı.
Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.
Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar 400 metre serbest:
1. Merve Tuncel
2. Ecem Dönmez
3. Sıla Özkazanç
Erkekler 200 metre serbest:
2. Yiğit Aslan
3. Batuhan Filiz
Kadınlar 100 metre kelebek:
1. Aleyna Özkan
2. Merve Tuncel
3. Mehlika Kuzeh Yalçın
Erkekler 100 metre kelebek:
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Berk Özkul
3. Rasim Oğulcan Gör
Kadınlar 200 metre sırtüstü:
1. Sudem Denizli
2. Doğa Babacan
3. Azra Begüm Umut
Erkekler 200 metre sırtüstü:
1. Berke Saka
2. Melikşah Düğen
3. Taylan Özgür Ercan
Kadınlar 100 metre kurbağalama:
1. Deniz Ertan
2. Defne Coşkun
3. Yağmur Soyerdem
Erkekler 100 metre kurbağalama:
1. Berkay Ömer Öğretir
2. Demirkan Demir
3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)
Kadınlar 100 metre serbest:
1. Selen Özbilen
2. Sıla Bilgi
3. Şevval Köseoğlu
Erkekler 50 metre serbest:
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Berkay Koru
3. Ozan Kemer
- 10.2.2019 23:26
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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