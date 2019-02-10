Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı
10 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

tamamlandı

Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell tamamlandı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, , Kosova, , ve Makedonya'dan 308 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar 400 metre serbest:

1.

2. Ecem Dönmez

3. Sıla Özkazanç

Erkekler 200 metre serbest:

1.

2. Yiğit Aslan

3. Batuhan Filiz

Kadınlar 100 metre kelebek:

1. Aleyna Özkan

2. Merve Tuncel

3. Mehlika Kuzeh Yalçın

Erkekler 100 metre kelebek:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Berk Özkul

3. Rasim Oğulcan Gör

Kadınlar 200 metre sırtüstü:

1. Sudem Denizli

2. Doğa Babacan

3. Azra Begüm Umut

Erkekler 200 metre sırtüstü:

1. Berke Saka

2. Melikşah Düğen

3. Taylan Özgür Ercan

Kadınlar 100 metre kurbağalama:

1. Deniz Ertan

2. Defne Coşkun

3. Yağmur Soyerdem

Erkekler 100 metre kurbağalama:

1. Berkay Ömer Öğretir

2. Demirkan Demir

3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)

Kadınlar 100 metre serbest:

1. Selen Özbilen

2. Sıla Bilgi

3. Şevval Köseoğlu

Erkekler 50 metre serbest:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Berkay Koru

3. Ozan Kemer

  1. 10.2.2019 23:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Edirne Cup Yüzme Şampiyonası tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN