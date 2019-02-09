Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda 2.gün tamamlandı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'nda 2.gün tamamlandı

Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda 2.gün tamamlandı

Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell 'nda ikinci gün tamamlandı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda , Azerbaycan, Rusya, Kosova, , Ukrayna ve Makedonya'dan sporcular, çeşitli kategorilerde yarıştı.

Organizasyonda ikinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

ERKEKLER 400 METRE SERBEST:

1. Yiğit Aslan

2. Batuhan Filiz

3. Anılcan Oktay

KADINLAR 200 METRE SERBEST:

1. Ecem Dönmez

2. Şevval Köseoğlu

3. Meriç Demirtepe

ERKEKLER 200 METRE KELEBEK:

1. Rasim Oğulcan Gör

2. Çağatay Alper Üstünal

3. Cengizhan Şahin

KADINLAR 200 METRE KELEBEK:

1. Merve Tuncel

2. Defne Taçyıldız

3. Ecem Kemer

ERKEKLER 100 METRE SIRTÜSTÜ:

1. Evgeny Gurevich (Rusya)

2. Mert Ali Satır

3. Berk Özkul

KADINLAR 100 METRE SIRTÜSTÜ:

1. Sudem Denizli

2. İlayda Kargın

3. Leyla Özdoyuran

ERKEKLER 200 METRE KURBAĞALAMA:

1. Berkay Ömer Öğretir

2. Demirkan Demir

3.

KADINLAR 200 METRE KURBAĞALAMA:

1.

2. Defne Coşkun

3. Jessica Ela Hanley

ERKEKLER 200 METRE KARIŞIK:

1. Berke Saka

2. Bilal Fuat Turan

3. Alpkan Örnek

KADINLAR 200 METRE KARIŞIK:

1. Doğa Babacan

2. Deniz Ertan

3. Mina Ada Solaker

ERKEKLER 100 METRE SERBEST:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Emin Alp Baştan

3. Melikşah Düğen

KADINLAR 50 METRE SERBEST:

1. Selen Özbilen

2. Sıla Bilgi

3. Cansu Şenyüzlü

  1. 9.2.2019 22:22
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