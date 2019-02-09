Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda 2.gün tamamlandı
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya'dan sporcular, çeşitli kategorilerde yarıştı.
Organizasyonda ikinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
ERKEKLER 400 METRE SERBEST:
1. Yiğit Aslan
2. Batuhan Filiz
3. Anılcan Oktay
KADINLAR 200 METRE SERBEST:
1. Ecem Dönmez
2. Şevval Köseoğlu
3. Meriç Demirtepe
ERKEKLER 200 METRE KELEBEK:
1. Rasim Oğulcan Gör
2. Çağatay Alper Üstünal
3. Cengizhan Şahin
KADINLAR 200 METRE KELEBEK:
1. Merve Tuncel
2. Defne Taçyıldız
3. Ecem Kemer
ERKEKLER 100 METRE SIRTÜSTÜ:
1. Evgeny Gurevich (Rusya)
2. Mert Ali Satır
3. Berk Özkul
KADINLAR 100 METRE SIRTÜSTÜ:
1. Sudem Denizli
2. İlayda Kargın
3. Leyla Özdoyuran
ERKEKLER 200 METRE KURBAĞALAMA:
1. Berkay Ömer Öğretir
2. Demirkan Demir
3. Alpkan Örnek
KADINLAR 200 METRE KURBAĞALAMA:
1. Deniz Ertan
2. Defne Coşkun
3. Jessica Ela Hanley
ERKEKLER 200 METRE KARIŞIK:
1. Berke Saka
2. Bilal Fuat Turan
3. Alpkan Örnek
KADINLAR 200 METRE KARIŞIK:
1. Doğa Babacan
2. Deniz Ertan
3. Mina Ada Solaker
ERKEKLER 100 METRE SERBEST:
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Emin Alp Baştan
3. Melikşah Düğen
KADINLAR 50 METRE SERBEST:
1. Selen Özbilen
2. Sıla Bilgi
3. Cansu Şenyüzlü
- 9.2.2019 22:22
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda 2.gün tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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