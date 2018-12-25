Yüzme şampiyonasında 3 Türkiye rekoru kırıldı
25 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Yüzme şampiyonasında 3 Türkiye rekoru kırıldı

Yüzme şampiyonasında 3 Türkiye rekoru kırıldı

Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 3 Türkiye rekoruna imza atıldı.

Kadınlar 200 metre serbest stilde ENKA'dan Beril Böcekler, kendisine ait olan rekoru egale etti. Beril Böcekler, 15-16 yaşta 2.02.09'luk rekoru geliştirerek 1.59.82'lik derece elde etti. Kadınlar 400 metre karışıkta mücadelede eden 'nin sporcusu Deniz Ertan, 14 yaşta 4.46.58'lik derece ile rekor kırdı. Erkekler 400 metre karışıkta yarışan Fenerbahçe sporcusu Baturalp Ünlü ise 15-16 yaşta kendisine ait olan 4.16.29'luk Türkiye rekorunu 4.16.72'ye çıkardı.

Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.

  1. 25.12.2018 23:53
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yüzme şampiyonasında 3 Türkiye rekoru kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN