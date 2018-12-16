Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalyayı kaçırdık!
14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 5'inciliği elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler 50 metre kurbağalama finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı yarıştı.
Milli sporcu, yarışı 25.89'luk derecesiyle bitirerek dünya 5'incisi oldu.
Müsabakada Güney Afrikalı Cameron van der Burgh altın, Belaruslu Ilya Shymanovich gümüş, Brezilyalı Felipe Lima bronz madalya kazandı.
- 16.12.2018 18:57
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalyayı kaçırdık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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