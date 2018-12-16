Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalyayı kaçırdık!
16 Aralık 2018, Pazar
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Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalyayı kaçırdık!

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalyayı kaçırdık!

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 5'inciliği elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler 50 metre kurbağalama finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı yarıştı.

Milli sporcu, yarışı 25.89'luk derecesiyle bitirerek dünya 5'incisi oldu.

Müsabakada Güney Afrikalı Cameron van der Burgh altın, Belaruslu Ilya Shymanovich gümüş, Brezilyalı Felipe Lima bronz madalya kazandı.

  1. 16.12.2018 18:57
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