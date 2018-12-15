Emre Sakçı finalde!
14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada finale kaldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonun erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı yarıştı.
Milli sporcu, yarışı 25.97'lik derecesiyle 6'ncı sırada tamamlayarak yarın yapılacak finale katılmaya hak kazandı.
- 15.12.2018 19:54
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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