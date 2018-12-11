Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliğinde başladı.

Kadınlarda Selen Özbilen, İmge Roza Erdemli, Viktoria Zeynep Güneş ve Ekaterina Avramova'dan oluşan milli takım, 4x100 metre serbest elemelerinde 3.41.86'lık süresiyle 8. olarak finale çıktı. Türk yüzme tarihinde şampiyonanın kadınlar takım kategorisinde ilk kez finale çıkan milliler, 4x100 metre serbestte 3.41.25'lik derecesiyle büyükler Türkiye rekoru kırdı ve yarışı 8. olarak tamamladı.

Erkeklerde Hüseyin Emre Sakçı, İskender Baslakov, Yalım Acımış ve Kemal Arda Gürdal'ın yer aldığı milli takım, 4x100 metre serbest elemelerinde 3.12.26'lık derece elde ederek büyükler Türkiye rekoru kırsa da genel sıralamada 9. olarak finale kalamadı.

Erge Can Gezmiş ise 200 metre kelebekte 1.54.71'lik zamanıyla genel sıralamada 19. olarak finale çıkamasa da büyük yaş erkekler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.