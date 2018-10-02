3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na, bir sporcunun su altında bayılması nedeniyle ara verildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na, bir sporcunun su altında bayılması nedeniyle ara verildi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi'nin desteğiyle İnceboğaz Plajı açıklarında düzenlenen yarışlarda, 28 ülkeden 79 sporcu mücadele ediyor.
Şampiyonanın ilk gününde sabit ağırlık mono palet kategorisinde İspanyol sporcu Ramon Carreno Paz, 75 metreye dalış yaptı. Dönüş sırasında yüzeye 40 metre kala bayılan Paz, gözetmen dalgıçlarının yardımıyla güvenlik asansörüyle yukarıya çıkarıldı.
Şampiyonada görevli hiperbarik uzmanı doktorlar ile Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve kendine gelen Paz, daha sonra Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Paz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TSSF'den yapılan açıklamada, Paz'a gerekli tüm müdahalelerin hızlı şekilde yapıldığı, İspanyol sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Yaşanan olay nedeniyle CMAS Serbest Dalış Güvenlik Protokolü'nün tekrar gözden geçirilmesi için toplantı yapılacağı belirtilen açıklamada, "CMAS Başkanı Anna Arzhanova başkanlığında oluşturulacak kurulla güvenlik protokolü gözden geçirilecek. Müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, TSSF Başkanı Şahin Özen ve CMAS Başkanı Anna Arzhanova ile takım arkadaşları, Ramon Carreno Paz'ı hastanede ziyaret etti.
- 2.10.2018 15:16
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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