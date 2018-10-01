Fırtınada Türkiye rekoru geldi
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımından Rüstem Derin, en derine dalarak, Türkiye rekoru kırdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımından Rüstem Derin, en derine dalarak, Türkiye rekoru kırdı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor takımından Rüstem Derin, fırtınanın olduğu gün Antalya Kaş'ta düzenlenen uluslararası şampiyonada Türkiye rekoru kırdı. Uluslararası Open Şampiyonasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'lu sporcu Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 75 metre derinliğe daldı. Milli sporcu Rüstem Derin, milli takımla birlikte Cmas Dünya Şampiyonasında mücadele edecek.
- 1.10.2018 11:28
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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