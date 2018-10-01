Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımından Rüstem Derin, en derine dalarak, Türkiye rekoru kırdı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Fırtınada rekoru geldi

    Fırtınada Türkiye rekoru geldi

    takımından , en derine dalarak, rekoru kırdı.

    takımından , en derine dalarak, rekoru kırdı.

    Büyükşehir Belediye Spor takımından Rüstem Derin, fırtınanın olduğu gün Kaş'ta düzenlenen uluslararası şampiyonada Türkiye rekoru kırdı. Uluslararası Open Şampiyonasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'lu sporcu Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 75 metre derinliğe daldı. Milli sporcu Rüstem Derin, milli takımla birlikte Cmas Dünya Şampiyonasında mücadele edecek.

    1. 1.10.2018 11:28
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