Dünya rekortmeni Goran Colak diskalifiye edildi
103 metreye dalarak birinci olan Hırvat Goran Colak, yapılan itiraz üzerine dipte ip tuttuğu gerekçesiyle hakem heyeti tarafından diskalifiye edildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Kaş Başka Açık Deniz Dalış Yarışları'nda 103 metreye dalarak birinci olan Hırvat Goran Colak, yapılan itiraz üzerine dipte ip tuttuğu gerekçesiyle hakem heyeti tarafından diskalifiye edildi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Serbest Dalış Kaş Başka Açık Deniz Dalış Yarışları sona erdi. Dünya ve Türkiye rekorlarına sahne olan yarışların son gününe damgasını vuran olay ise dünya rekortmeni Hırvat Goran Colak'ın diskalifiyesi oldu. Sabit ağırlık çift palet dalışında yarışan ve 03.41 dakikada 103 metreye dalarak birinci olan Goran Colak, yapılan itiraz üzerine dipte ip tuttuğu gerekçesiyle hakem heyeti tarafından diskalifiye edildi.
Goran Colak'ın diskalifiye edilmesinin ardından Fransız Remy Dubern 03.30 dakikada 87 metrelik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği 03.05 dakikada 79 metreye dalan İtalyan Michele Guirgola, üçüncülüğü de 02.35 dakikada 75 metreye dalan Rüstem Derin elde etti. Derin bu dalışıyla yeni bir Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Önceki rekor 73 metreyle Mehmet Can Arıkök'e aitti.
- 1.10.2018 12:09
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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