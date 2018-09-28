9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme şampiyonası başladı

9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu ile başladı.

Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle, Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde gerçekleştirilen şampiyona başladı.

Organizasyonun ilk yarışı, Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu oldu. Güney Afrikalı ultra maraton yüzücüsü Carina Bruwer'in katılımıyla gerçekleşen yarışta, 134 yüzücü kulaç attı.

Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu'nu erkeklerde Oleg Astanin, kadınlarda ise Carina Bruwer kazandı.

Kazananlara madalyaları, Profilo Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin tarafından verildi.

Şampiyona, 30 Eylül'e kadar devam edecek.