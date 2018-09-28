9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme şampiyonası başladı
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme şampiyonası başladı

    9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme şampiyonası başladı

    Organizasyon, Profilo 5K ile başladı

    9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Profilo 5K ile başladı.

    Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle, Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde gerçekleştirilen şampiyona başladı.

    Organizasyonun ilk yarışı, Profilo 5K oldu. ultra maraton yüzücüsü 'in katılımıyla gerçekleşen yarışta, 134 yüzücü kulaç attı.

    Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu'nu erkeklerde Oleg Astanin, kadınlarda ise kazandı.

    Kazananlara madalyaları, Profilo Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin tarafından verildi.

    Şampiyona, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

    1. 28.9.2018 15:57
    2. Güncelleme: 28.9.2018 17:07
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