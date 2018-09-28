9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme şampiyonası başladı
Organizasyon, Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu ile başladı
9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu ile başladı.
Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle, Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde gerçekleştirilen şampiyona başladı.
Organizasyonun ilk yarışı, Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu oldu. Güney Afrikalı ultra maraton yüzücüsü Carina Bruwer'in katılımıyla gerçekleşen yarışta, 134 yüzücü kulaç attı.
Profilo 5K Yarı Dayanıklılık Maratonu'nu erkeklerde Oleg Astanin, kadınlarda ise Carina Bruwer kazandı.
Kazananlara madalyaları, Profilo Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin tarafından verildi.
Şampiyona, 30 Eylül'e kadar devam edecek.
- 28.9.2018 15:57
- Güncelleme: 28.9.2018 17:07
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme şampiyonası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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