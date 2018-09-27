Bayan yüzme kursları başladı
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Bayan yüzme kursları başladı

    Bayan yüzme kursları başladı

    ’nin bayanlara yönelik açtığı yüzme kursları başladı. iki gün gerçekleştirilen kurslarda kış aylarında da yüzme imkanı buluyor.

    kış yüzme kursları start aldı. Bayanlara yönelik düzenlenen yüzme kursu yoğun ilgi görüyor. iki gün verilen kurslar, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Öğlen ve akşam olmak üzere iki seans olacak kurslardan çalışan da yararlanabiliyor. Kayıtlar aylık olarak yenilenirken; ek kayıt süresi devam ediyor. Kış aylarında yüzerek form tutmak isteyen bayanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü'ne başvurarak kurslar hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

    1. 27.9.2018 17:43
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