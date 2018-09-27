Bayan yüzme kursları başladı
Yunusemre Belediyesi’nin bayanlara yönelik açtığı yüzme kursları başladı. Haftada iki gün gerçekleştirilen kurslarda bayanlar kış aylarında da yüzme imkanı buluyor.
Yunusemre Belediyesi kış yüzme kursları start aldı. Bayanlara yönelik düzenlenen yüzme kursu yoğun ilgi görüyor. Haftada iki gün verilen kurslar, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Öğlen ve akşam olmak üzere iki seans olacak kurslardan çalışan bayanlar da yararlanabiliyor. Kayıtlar aylık olarak yenilenirken; ek kayıt süresi devam ediyor. Kış aylarında yüzerek form tutmak isteyen bayanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü'ne başvurarak kurslar hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
- 27.9.2018 17:43
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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