Bayan yüzme kursları başladı

Yunusemre Belediyesi kış yüzme kursları start aldı. Bayanlara yönelik düzenlenen yüzme kursu yoğun ilgi görüyor. Haftada iki gün verilen kurslar, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor. Öğlen ve akşam olmak üzere iki seans olacak kurslardan çalışan bayanlar da yararlanabiliyor. Kayıtlar aylık olarak yenilenirken; ek kayıt süresi devam ediyor. Kış aylarında yüzerek form tutmak isteyen bayanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü'ne başvurarak kurslar hakkında bilgi sahibi olabilecekler.