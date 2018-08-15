Sümeyye Boyacı'dan altın madalya – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/sumeyye-boyaci?id=bd1737e0-f148-4f44-81c5-de8aa08c9ae8" class="" rel="tag">Sümeyye Boyacı</a>'dan <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a>

    İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 'nin ilk madalyası 'dan geldi.

    Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan milli yüzücü, 45.21'lik derecesiyle birinci olarak turnuvada adına kazanan ilk isim oldu. Aynı mücadelede yer alan milli yüzücülerden Sevilay Öztürk dördüncü, Özge Üstün ise sekizinci sırada yarışı tamamladı.

    Avrupa Şampiyonası, 19 Ağustos Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde kazanan için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde kazanarak Avrupa şampiyonu olan , bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz 'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."

    1. 15.8.2018 01:29
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