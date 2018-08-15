İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Sümeyye Boyacı'dan geldi.
Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan milli yüzücü, 45.21'lik derecesiyle birinci olarak turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu. Aynı mücadelede yer alan milli yüzücülerden Sevilay Öztürk dördüncü, Özge Üstün ise sekizinci sırada yarışı tamamladı.
Avrupa Şampiyonası, 19 Ağustos Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."
- 15.8.2018 01:29
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Sümeyye Boyacı'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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