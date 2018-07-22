TMOK'tan yayımlanan başsağlığı mesajında, yarışın tamamlanmasına 500 metre kala rahatsızlanan Baykal'ın deniz ambulansına alındığı belirtilerek, "Yüzücümüze ilk müdahale deniz ambulansında yapılarak, sahilde hazır bulunan görevli sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Önce alanda, daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yüzücü kurtarılamamış, hayatını kaybetmiştir. Böylesi acı bir olayın üzüntüsünü, merhumun ailesi ve sevdikleriyle paylaşır, başsağlığı dileriz." denildi.