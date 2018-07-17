İskenderun'da ücretsiz yüzme kursu başladı
İskenderun Belediyesi yaz spor okullarındaki ücretsiz yüzme kursları başladı.
Yüzme kursundaki öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Yaz Spor Okulları bünyesinde ücretsiz yüzme kurslarına yüzlerce öğrencinin kayıt yaptırdığını, yüzme kursuna bu yıl da yoğun bir ilginin olduğunu belirtti.
Yüzme kursları ile ilgili eğitmenlerden bilgiler alan ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Bu yaz da verdiğimiz ve geçtiğimiz günlerde kayıtlarını başlattığımız kurslarımıza çocuklarımız ve aileleri yoğun talep gerçekleştirdi. Yenilenen ve bakımı yapılan yüzme havuzunda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'dan 19.30 saatleri arasında kurslar veriliyor. Yüzme kursumuza gösterilen ilgi gerçekten çok güzel. Yaz spor okullarımızdaki kurslarımızda öncelikli amacımız öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken, bu kurslarda yetişen çocuklarımızın inşallah farklı spor dallarında kentimizi ileride temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi.
Başkan Seyfi Dingil, yüzme havuzunun hafta sonları ise saat 13.00 ile 20.00 saatleri arasında kadınlara hizmet vereceğini sözlerine ekledi.
- 17.7.2018 17:00
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