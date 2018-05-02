Osman Aşkın Bak, Milli Paralimpik yüzücüleri tebrik etti – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , Milli Paralimpik yüzücüleri tebrik etti

    Osman Aşkın Bak, Milli Paralimpik yüzücüleri tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 26 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

    Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi. Şampiyonada, Sümeyye Boyacı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Beytullah Eroğlu 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz, Hamit Demir 2 altın, Nil Şahin 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Uğurcan Özer ile Mustafa Şar 1'er gümüş, Bülent Oturakçı 2 bronz, Rümeysa Ravza Ormancı ile Muhammed Ali Aydın da 1'er bronz madalya elde etti.

    BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN KUTLAMA
    Gençlik ve Spor Bakanı , Türkiye'ye 26 madalya ile dönen milli yüzücüleri, yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:

    "Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 26 madalya alma başarısı gösteren millilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Paralimpik sporcularımız, dünya serilerinin üçüncü ayağı olan Sao Paulo'da gösterdikleri performansla bizleri yine gururlandırdılar. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

    1. 2.5.2018 16:04
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