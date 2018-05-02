Osman Aşkın Bak, Milli Paralimpik yüzücüleri tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 26 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'ye 26 madalya ile dönen milli yüzücüleri, yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:
"Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 26 madalya alma başarısı gösteren millilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Paralimpik sporcularımız, dünya serilerinin üçüncü ayağı olan Sao Paulo'da gösterdikleri performansla bizleri yine gururlandırdılar. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese, ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
- 2.5.2018 16:04
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sami biz de kalmani hic istemiyoruz. geldigin yere defol git
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NET. TOLGA VE ŞENOL HOCA LİGE VE KUPAYA HAVLU ATTIRDILAR..GEREKSİZDİ.
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