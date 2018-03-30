Şampiyon yüzücüye pastalı kutlama – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Şampiyon yüzücüye pastalı kutlama

    Şampiyon yüzücüye pastalı kutlama

    ’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan İzmitli ’e pastalı kutlama yapıldı.

    'da Özel Sporcular Yüzme şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden İzmitli Furize altın madalya kazandı. Şampiyona sonrası çalışmalarını tarafından yapılan aquaparktaki yüzme havuzunda sürdüren şampiyonu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ziyaret etti. Ziyarette Devrim için pastalı kesildi. Kutlamada Devrim'in annesi Aslı Devrim, antrenörü Levent Azazi de yer aldı. Şampiyon yüzücüyü kutlayan Başkan Yardımcısı Güray Oruç "Sporcumuzun başarısıyla hepimiz büyük gurur duyduk. İnşallah yurt dışındaki yarışmalarda da ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil edecek" dedi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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