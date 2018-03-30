Şampiyon yüzücüye pastalı kutlama
Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan İzmitli Şevval Devrim’e pastalı kutlama yapıldı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:30
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8 finalin ilki!
Toplam 5
Yorum
rte valbuena,guilano, fernandao,aatıf,ekici,elması oynatmazsan bu haftada 2 puan kaybedersin.
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8 finalin ilki!
Toplam 5
Yorum
alik valbuena,ğuilano,aatıf,elmas,ekici,fernandao olmazsa olmaz.puan kayıpları devam eder.8 maçta 8 puan alabilir.çünkü beraberliğe yatıyor.defan
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Talisca için özel terapi
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ MİLLİ TAKIMA GİDECEĞİM DİYE BAŞAKŞEHİR MAÇINI SATAN TALİSCA 2 Lİ MÜCADELELERE BİLE GİRMEDİ SAKATLANIRIM DİYE MAÇ SEÇİYOR DEFOLUP GİTSİN !
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