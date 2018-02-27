İyileşmek için başladı milli sporcu oldu

Doğuştan "Escobar sendromu" adı verilen hastalık nedeniyle parmaklarının ucunda yürüyebilen 10 yaşındaki Aslan Yaraman, çeşitli tedaviler gördü. 5 yaşında bacaklarına uygulanan tedavide 7 ay yürüyemeyen Aslan, daha sonra başladığı yüzmedeki başarılı performansıyla bu yıl milli takıma çağrıldı.

Aslan, yaptığı açıklamada, bacaklarının iyileşmesi için fizyoterapistin yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını söyledi. Yüzmeyle birlikte yavaş yavaş yürümeye başladığını anlatan Aslan, ilerleyen süreçte daha da iyileşerek koşabildiğini, bisiklete de binebildiğini belirtti.

Yüzmede kendini geliştirip milli takıma seçildiğini aktaran milli sporcu, "Aksaray'daki Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın, 2 bronz madalya kazandım ve beni milli takıma çağırdılar. Eğer yüzmeye başlamasaydım milli takıma seçilmezdim, şu anda çok mutluyum." diye konuştu.

İlk hedefinin milli takımdan hiç ayrılmamak olduğunu vurgulayan Aslan, gelecekte de Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedeflediğini kaydetti.

"HAYATINDA DA ÇOK ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Aslan'ın annesi Figen Yaraman, oğlunun doğuştan Escobar sendromlu olduğunu ifade ederek, çocuğunun bacağının arkasındaki siyatik sinirinin kısa olması nedeniyle parmaklarının ucunda yürüdüğünü aktardı.

Yaraman, Aslan'ı havuza getirdiklerinde sporcu olacağını tahmin etmediklerini belirterek, "5 yıldır yüzüyor, şimdi de milli takıma seçildi. Hayatında da çok şeyler değişti. Parmaklarının ucunda yürüyor diye hiçbir zaman arkadaşları tarafından hor görülmedi. Havuz ortamında arkadaşları ona çok sahip çıktı." diye konuştu.

Şahin Spor Yüzme Kulübü Antrenörü Ali Şahin de Aslan Yaraman'ın yanlarına geldiğinde, yürümek için ellerini de kullandığını belirterek, "Ailenin morali bozuktu, annenin gözü yaşlıydı. Aslanı tanıdıktan sonra normal çocuklardan çok daha olgun olduğunu, olaylara farklı baktığını gözlemledik." ifadesini kullandı.

Aslan'ın bir süre sonra daha farklı şeyler yapmaya başladığını vurgulayan Şahin, "Biz Aslan'daki ışığı gördük, Aslan gerçekten aslan, yani çok hırslı, özel bir çocuk, arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyi, kendisiyle barışık." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Aslan'ı 8 yaşındayken engelli olmayan çocuklarla yarışmaya soktuklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Baktık ki çok hırslı, güzel şeyler yapmaya başladı, ilk yarışmasında sırtüstü yüzmede 4'üncü oldu. Ondan sonra il karmasına seçildi, ana ligde yüzmeye başladı. Bu yıl Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katıldık, orada çok başarılı oldu. Aslan gelecek vadeden sporcu olarak davet edildi."

Aslan'ın yurt dışında Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından ölçümlerinin yapılacağını aktaran Şahin, milli sporcunun sonuca göre Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceğini kaydetti.