Madalyalar Başkan Uysal'dan

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 96 spor kulübünden 143 özel sporcunun yarıştığı Ekrem Zomp 2. Bölge Yüzme Şampiyonası madalya töreni yapıldı. Törene katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada sadece fiziki mekanları tanzim ederek, sadece yolları binaları tamamlayarak gerçek bir kent hürriyetine kavuşulamayacağını söyledi. İnsanların birbiri ile çok güçlü bağlar geliştirmesi, aynı kentte yaşamaktan onur duyması, tasada ve kederde beraber olabilmesi kültürel ve sportif aktivitelerle gelişip mükemmelleşeceğini kaydeden Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"O anlamda yerel yönetimlerin en anlamlı görevlerinden bir tanesi fiziksel mekanları güzel yapmaksa bir diğeri de bütün insanların spor ve sanatla uğraşabilmesini, kültür aktiviteleriyle uğraşabilmesini sağlayabilmektir. Bir başka görevi de sosyal yaklaşımla bütün insanları hayata dahil etme, bütün insanları kamu kaynaklarından eşit ve adil yararlanmasını sağlamaktır. Bu aktivitemizde iki temel nosyonun bir araya geldiğini görüyoruz. Hem çok güçlü bir sportif aktivite ortaya koyuyoruz hem de özel sporcularımızla bu organizasyonu yapıyoruz. Özel sporcularımızın yaşama daha güçlü sarılmaları konusunda önemli bir katkı sağlamış oluyoruz."

Başkan Uysal, konuşmasının ardından şampiyonada dereceye giden sporculara madalyalarını verdi.