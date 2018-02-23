Ekrem Zomp 2. Bölge Yüzme Şampiyonası – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    2. Bölge Yüzme Şampiyonası

    Ekrem Zomp 2. Bölge Yüzme Şampiyonası

    Muratpaşa Belediye Başkanı , Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 96 spor kulübünden 143 özel sporcunun yarıştığı 2. Bölge Yüzme Şampiyonası madalya törenine katıldı.

    Muratpaşa Belediye Başkanı , 2. Bölge Yüzme Şampiyonası madalya törenine katıldı. Başkan Uysal, "yerel yönetimlerin en anlamlı görevlerinden bir tanesi fiziksel mekanları güzel yapmaksa bir diğeri de bütün insanların spor ve sanatla uğraşabilmesini, kültür aktiviteleriyle uğraşabilmesini sağlayabilmek. Bir başka görevi de sosyal yaklaşımla bütün insanları hayata dahil etme, bütün insanları kamu kaynaklarından eşit ve adil yararlanmasını sağlamaktır. Bu aktivitemizde iki temel nosyonun bir araya geldiğini görüyoruz. Hem çok güçlü bir sportif aktivite ortaya koyuyoruz hem de özel sporcularımızla bu organizasyonu yapıyoruz. Özel sporcularımızın yaşama daha güçlü sarılmaları konusunda önemli bir katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

    Başkan Uysal, konuşmasının ardından şampiyonada dereceye giden sporculara madalyalarını takdim etti.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:41
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