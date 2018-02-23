Ekrem Zomp 2. Bölge Yüzme Şampiyonası
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 96 spor kulübünden 143 özel sporcunun yarıştığı Ekrem Zomp 2. Bölge Yüzme Şampiyonası madalya törenine katıldı.
Başkan Uysal, konuşmasının ardından şampiyonada dereceye giden sporculara madalyalarını takdim etti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:41
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Nando'ya Terim morali
Toplam 3
Yorum
Gslı Haksızlık etme dostum..Büyük taraftar böyle konuşmaz..Ne maçlar çıkardı muslera..
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Aslan'da Avrupa alarmı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Düşene bir tekme vurmak bu faydasız ve luzumsuz TFF nin görevi.Adamlarda hiç utanma ve akıl yok ki!Mustafa Cengizin uğtraşısı ise boşuna.
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Lewandowski 150 milyon euro
Toplam 1
Yorum
okan olumu canım cenk tosun oğuzhan ismi neydi o yedek ortasahanın onlar 150 milyondu
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