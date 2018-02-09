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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Osmangazi fırtınası esecek

    Osmangazi fırtınası esecek

    Bursa’da düzenlenecek Anadolu il seçmelerinde , 27 sporcu ile kulaç atacak.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu il seçmeleri 10 Şubat tarihinde Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayacak. İki gün sürecek müsabakalarda 2004 ve 2005 doğumlu toplam 63 sporcu Bursa karması için kıyasıya madalya mücadelesi verecek.

    Seçmelerin ilk gününde sporcular 50 metre sırtüstü, 100 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre serbest kategorilerinde, ikinci gününde ise 50 metre kelebek, 100 metre sırtüstü, 200 metre karışık, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde yarışacak.

    Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 24-25 Mart tarihleri arasında Gebze'de düzenlenecek Anadolu Yarı Final Müsabakaları'nda kulaç atmaya hak kazanacak.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:15
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