Osmangazi fırtınası esecek
Bursa’da düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerinde Osmangazi Belediyespor, 27 sporcu ile kulaç atacak.
Seçmelerin ilk gününde sporcular 50 metre sırtüstü, 100 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre serbest kategorilerinde, ikinci gününde ise 50 metre kelebek, 100 metre sırtüstü, 200 metre karışık, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde yarışacak.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 24-25 Mart tarihleri arasında Gebze'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları'nda kulaç atmaya hak kazanacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:15
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Osmangazi fırtınası esecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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