Paletli yüzmede rekor katılım

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda 14 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada, 29 kulüpten 159'u kadın, 192'si erkek olmak üzere 351 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona, paletli yüzmede sporcu ve kulüp sayısı açısından katılımın en yüksek olacağı ulusal şampiyona özelliğini taşıyacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, 2018 yılının ilk ulusal şampiyonasına katılan bütün sporculara başarı dileyerek, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ulusal yarışlarda en yüksek katılıma tanık olacağız. Bu tablo, paletli yüzmenin her geçen gün daha popüler olduğunu, yaygınlaştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Özen, bu sene paletli yüzmede uluslararası yarışmalarda geçen yılki başarıların ötesine geçmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Uluslararası şampiyonluklarda başarılı sporcularımızın altyapısını bu tür ulusal şampiyonluk mücadeleleriyle kurduk. Dünya şampiyonu sporcularımızın izinden gidecek genç ve güçlü sporcuları, Türk sporuna kazandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.