Paletli Yüzme Şampiyonası Gebze'de yapılacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek Kış Kupası'nda, bayan ve erkekler olmak üzere toplam 160 sporcu madalya kürsüsü için palet vuracak. Yarışmacılar 50 ile 800 metre arasında çift palet, tüp ve dip disiplinlerinde mücadele edecek.



Kupa mücadelesinde yarışacak sporculara başarılar dileyen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "2017'yi, dünya şampiyonlukları kazandığımız paletli yüzme branşındaki ulusal yarışma ile kapatıyoruz. Yıl içinde birçok kez düzenlediğimiz ulusal yarışmalar 2018'deki uluslararası yarışmalara umutla bakabilmemiz açısından çok verimli geçti. Kupa yarışmalarında palet vuracak sporcularımıza şimdiden başarı ve bol şans diliyorum" dedi.



Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Kupası Yarışma Programı ise şöyle:



16 Aralık Cumartesi saat 09.30-18.00

17 Aralık Pazar 09.30-16.00