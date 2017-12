Yalçın, yaptığı açıklamada, başkent Kopenhag'da 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada kürsüde yer alabilmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

"Beklentimiz, kalıcı başarılar." ifadesini kullanan Yalçın, şunları söyledi:

"Milli takım kafilemizin, kendilerine yakışır şekilde uluslararası platformlarda söz sahibi olabilmeleri açısından ve öncelikli olarak ülkemizde gerekli değeri görmeleri inancıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çocuklarımız kendilerini milli sporcu olarak görmelidirler ki gittikleri yarışlarda 'gerçekten arkamızda bir Türkiye var' demeliler. Bizler de bunun için varız. Artık milli takım kafilemiz hak ettikleri değeri görüyor çünkü arkalarında milli değerlere sahip çıkan bir federasyon ve yönetimi var. Danimarka'dan madalya beklentimiz var. Şundan eminiz ki başarı destekle olur, her zaman desteğimiz spora ve sporcuya eksiksiz olacaktır."

Yüzme sporunu en üst seviyeye taşıyacak çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen projeleri bulunduğunu dile getiren Yalçın, "Uzunca zamana yaydığımız bu çalışmalarla Türkiye'de yüzme sporunu hak ettiği yere getireceğiz. Bu bağlamda en önemli kriterimiz disiplinli bir şekilde çok çalışmak." ifadelerini kullandı.

Katılan yeni sporcularla milli takım kadrosunun her geçen gün başarılarla genişleyeceğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Kafilemizdeki her sporcu ve antrenör bizim için aynı değerdedir. Her birinin ailesine verdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyor, büyük başarılarda herkesin büyük emeği olduğunu düşünerek tüm sporcularımızın her koşulda yanlarında olduğumuzu altını çizerek belirtmek istiyoruz."