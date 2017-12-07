Söke yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak

Gençlik Spor Aydın İl Müdürlüğü ve Yüzme İl Temsilciliği himayesinde, yüzme yarışmalarında Aydın'ı temsil edecek yüzücülerin seçileceği yarışmalara Söke ev sahipliği yapacak. 500 civarında sporcunun katılması beklenen Deneme yarışları 10 Aralık'ta yapılacak.



Yüzme müsabakalarına yüzme branşlarında akreditasyonu olan kulüpler; Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü, Dev Dalgalar Spor Kulübü, Başak Koleji Spor Kulübü, Kuşadası Buz Adam Spor Kulübü sporcuları katılacak. Genç, Yıldız, Küçük, Minik Bayan ve Erkek kategorilerinde gerçekleşecek olan deneme yarışmalarında Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Aydın ilini temsil edecek sporcular seçilecek. Dört ayrı sitilde yapılacak olan yüzme yarışları Söke Amerikan Koleji havuzunda gerçekleştirilecek.



Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Anrenörü Devrim Deviren; "Yarışlarda sporcuların mücadelesi ile nefesler tutulacak. Bu yarışın ile Anadolu Yıldızlar



Liginde İlimizi temsil edecek sporcuların seçilmesi açısından önem arz ediyor. Aydın İl düzeyinde yapılan Yüzme yarışlarının ilçemizde yapılıyor olması bize gurur kaynağı oluyor" dedi.

