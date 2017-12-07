Söke yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak
Yüzme müsabakalarına yüzme branşlarında akreditasyonu olan kulüpler; Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü, Dev Dalgalar Spor Kulübü, Başak Koleji Spor Kulübü, Kuşadası Buz Adam Spor Kulübü sporcuları katılacak. Genç, Yıldız, Küçük, Minik Bayan ve Erkek kategorilerinde gerçekleşecek olan deneme yarışmalarında Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Aydın ilini temsil edecek sporcular seçilecek. Dört ayrı sitilde yapılacak olan yüzme yarışları Söke Amerikan Koleji havuzunda gerçekleştirilecek.
Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Anrenörü Devrim Deviren; "Yarışlarda sporcuların mücadelesi ile nefesler tutulacak. Bu yarışın ile Anadolu Yıldızlar
Liginde İlimizi temsil edecek sporcuların seçilmesi açısından önem arz ediyor. Aydın İl düzeyinde yapılan Yüzme yarışlarının ilçemizde yapılıyor olması bize gurur kaynağı oluyor" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:46
-
Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
-
Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
-
“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
Söke yüzme yarışlarına ev sahipliği yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.